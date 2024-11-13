Один из лучших игроков Серии А мечтает играть за «Барселону» — Sport.es

25-летний крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау заявил своему окружению, что хочет перейти в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, руководство «Барселоны» во главе с президентом Жоаном Лапортой также заинтересовано в трансфере португальца. В штабе блауграны уверены, что им удастся подписать футболиста при помощи известного агента Жорже Мендеша.

Отмечается, что каталонцы знают, как добиться успеха в переговорах с «Миланом» по Леау, так как у клуба сохранился неудачный пример с сорвавшимся переходом Нико Уильямса из «Атлетика» минувшим летом.

Ранее сообщалось, что Леау проявляет недовольство своим положением в стане «россонери».

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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