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Андрей Талалаев назвал команду, которая удивила его в первом круге РПЛ

Андрей Талалаев назвал команду, которая удивила его в первом круге РПЛ
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал команду, которая удивила его в первом круге Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Для меня главная неожиданность — Махачкала. Команда вышла из Первой лиги, приобрела всего двух футболистов и идёт в середине таблицы.

«Динамо» играет своими футболистами, вышло из Первой лиги, все агенты, которые крутятся вокруг руководителей, рассказывают, что переходя из лиги в лигу нужно менять половину команды. Вот вам пример. Российские футболисты под руководством нашего тренера играют. Если бы их ещё два раза не прибили, то где бы они оказались? Добавьте им ещё два очка, они бы были за «Рубином» сразу», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» Махачкала располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды 15 очков по итогам 15 туров.

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