В «Барселоне» высказались относительно переговоров о продлении контракта с Гави

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о воспитаннике каталонцев, испанском хавбеке, недавно восстановившимся от травмы крестообразных связок, Гави, поделившись подробностями о продлении контракта с футболистом.

«Гави олицетворяет все, чем является «Барса». Он особенный игрок. Характер Гави и то, что он показывает на поле, — это всё то, что должно быть у футболиста. Кроме того, ему всего 20 лет, но выглядит он на 26 или 27. У Гави впереди целый мир… Для него нет лучшего клуба, чем «Барса». Я думаю, что «Барселона» также станет великой с такими игроками, как Гави, Кубарси, Ламин, Рафинья, Дани Ольмо…

Переговоры о продлении контракта? Я хочу, чтобы Гави ещё долгие годы оставался в «Барсе». Конечно, переговоры состоят из двух частей, но когда игрок хочет, это всегда будет сделано. Всё зависит от того, чего хочет Гави. Думаю, что Гави, как и Педри, хочет быть в «Барсе», — приводит слова Деку испанское издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Гави провёл во всех турнирах шесть матчей, в которых сыграл 48 минут. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.

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