Издание Goal объяснило неудачи «Манчестер Сити», выделив шесть проблем команды Гвардиолы

Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal.com опубликовал материал, в котором рассказал о шести проблемах «Манчестер Сити» в текущем сезоне, которые необходимо решить главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле.

По данным источника, первая проблема «Манчестер Сити» — необходимость срочной замены травмированного опорного хавбека Родри, чтобы вернуть необходимый контроль и баланс в полузащите. Второй проблемой называется чрезмерная зависимость от форварда Эрлинга Холанда в атаке, так как остальные нападающие команды не в состоянии обеспечить необходимую поддержку в забивании голов. Третья проблема: нестабильность в защите «горожан», выражающаяся как в большом числе пропущенных голов, так и в постоянных изменениях состава и схемы игры.

Кроме того, издание выделяет у «Манчестер Сити» отсутствие хладнокровия в атаке, снижение трудоспособности и желания игроков бороться за каждый мяч, а также отсутствие подписаний на замену ушедшему в летнее трансферное окно в мадридский «Атлетико» аргентинскому форварду Хулиану Альваресу.

После 11 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка.

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