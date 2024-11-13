Криштиану Роналду рассказал, какие футболисты его раздражают

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его раздражают футболисты, которые отказываются играть за португальскую национальную команду.

«Меня раздражают некоторые игроки, которые не хотят играть за Португалию. Наслаждайтесь игрой за сборную, время летит! Нет ничего лучше, чем представлять свою страну и свою культуру», — приводит слова Роналду пресс-служба Федерации футбола Португалии.

В составе сборной Роналду выиграл чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА. В Португалии он четыре раза признавался футболистом года, также он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды Португалии и всех сборных (130 голов).

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 15 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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