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Григорян рассказал об ожиданиях от игр сборной России с Брунеем и Сирией

Григорян рассказал об ожиданиях от игр сборной России с Брунеем и Сирией
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Известный российский тренер Александр Григорян высказался о товарищеских матчах национальной команды России со сборными Брунея и Сирии в ноябрьскую международную паузу.

«Соперники такого уровня, что мы ждём яркой и зрелищной игры с хорошим качеством, с изобилием забитых мячей», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

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