Обамеянг назвал лучший этап своей профессиональной карьеры

Габонский нападающий саудовской «Аль-Кадисии» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о лучшем этапе своей профессиональной футбольной карьеры.

«Если бы мне пришлось выбрать один лучший этап моей карьеры футболиста, я бы выбрал «Барселону». Есть много моментов, которые я хочу запомнить навсегда, но превыше всего я бы выбрал любовь болельщиков», — приводит слова Обамеянга Barca Universal.

Обамеянг выступал в составе «Барселоны» с января по сентябрь 2022 года. За этот период он сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал один ассист. Кроме игры за каталонцев габонец выступал в составе дортмундской «Боруссии», «Лилля», «Марселя», «Дижона», «Милана», «Монако», «Челси», «Арсенала» и «Сент Этьена». В текущем сезоне за «Аль-Кадисию» форвард сыграл 10 раз и забил пять голов.

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