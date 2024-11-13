Эрик тен Хаг может продолжить тренерскую карьеру в Италии

Итальянская «Рома» находится в поиске нового главного тренера после увольнения Ивана Юрича.

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство «Ромы» проявляет интерес к кандидатуре нидерландского специалиста Эрика тен Хага, который покинул английский «Манчестер Юнайтед».

Об отставке тен Хага «Манчестер Юнайтед» объявил 28 октября. Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Но клуб крайне неудачно стартовал в новом сезоне — «Манчестер Юнайтед» шёл на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ на момент увольнения тренера.

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