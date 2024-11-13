Тимур Журавель отреагировал на идею приглашения Дзюбы футбольным комментатором

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель отреагировал на инициативу генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина предложить форварду «Акрона» Артёму Дзюбе попробовать себя в качестве комментатора.

«Всецело поддерживаю идею приглашения Дзюбы в комментаторы. Он создан для этого. У него классные реакции, он легко подбирает слова, чувство юмора при нём. Ну и футбольная карьера топ. Единственное, Дзюбе ни в коем случае не надо «гонять мяч», он должен именно что раздавать оценки. Иначе все его преимущество не будут видны», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Напомним, это предложение Александра Тащина последовало после заявлений Дзюбы о необходимости присутствия эксперта, имеющего футбольный опыт, для объективной оценки игровых моментов.

Материалы по теме Генич — о словах Дзюбы: ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: