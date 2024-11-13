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Тимур Журавель отреагировал на идею приглашения Дзюбы футбольным комментатором

Тимур Журавель отреагировал на идею приглашения Дзюбы футбольным комментатором
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Известный футбольный комментатор Тимур Журавель отреагировал на инициативу генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина предложить форварду «Акрона» Артёму Дзюбе попробовать себя в качестве комментатора.

«Всецело поддерживаю идею приглашения Дзюбы в комментаторы. Он создан для этого. У него классные реакции, он легко подбирает слова, чувство юмора при нём. Ну и футбольная карьера топ. Единственное, Дзюбе ни в коем случае не надо «гонять мяч», он должен именно что раздавать оценки. Иначе все его преимущество не будут видны», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Напомним, это предложение Александра Тащина последовало после заявлений Дзюбы о необходимости присутствия эксперта, имеющего футбольный опыт, для объективной оценки игровых моментов.

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