Агуэро на фоне неудач «Манчестер Сити» ответил на вопрос о шансах команды на титулы

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оценил шансы «горожан» на титулы в нынешнем сезоне.

«Думаю, «Манчестер Сити» – фаворит во всех турнирах. Где бы ни играла команда, она всегда является главным претендентом на победу. Думаю, всё зависит от менталитета – нелегко всегда быть фаворитом», – приводит слова Агуэро журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, набрав 23 очка после 11 матчей. На первой строчке располагается «Ливерпуль», заработавший 28 очков в 11 играх. В следующем туре «горожане» встретятся с «Тоттенхэмом» (23 ноября).

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: