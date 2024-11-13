Талалаев: «Спартака» и «Динамо» не будет в тройке по итогам чемпионата

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил, какие команды попадут в тройку по итогам чемпионата России.

«По качеству игры, которое мы видим на сегодняшний день, то «Спартака» и «Динамо» там не будет. Будут «Краснодар» и «Зенит», при этом «Зенит» будет выше, а на третьем месте — посмотрим», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 37 очков после 15 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).