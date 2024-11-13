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Игрок «Барселоны» расплакался в раздевалке в перерыве матча с «Реалом Сосьедад» — Sport.es

Игрок «Барселоны» расплакался в раздевалке в перерыве матча с «Реалом Сосьедад» — Sport.es
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг расплакался в раздевалке каталонцев в перерыве матча 13-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (0:1). Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, нидерландский футболист получил удар по ноге в первом тайме и боялся, что вновь получил серьёзную травму, так как до этого пропустил старт сезона и не играл более пяти месяцев из-за повреждения лодыжки.

Хавбека заменили в перерыве матча. Позже выяснилось, что де Йонг отделался лишь лёгким ударом в голень и избежал серьёзного повреждения. Кроме того, футболист отправился на тренировки со сборной Нидерландов, за которую не выступал 14 месяцев.

Фрэнки выступает за каталонский клуб с 2019 года. За этот период игрок успел отыграть 220 матчей во всех турнирах. На счету полузащитника 17 забитых мячей и 21 ассист.

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