Экс-капитан «Реала» сделал выбор между Винисиусом и Родри

Экс-капитан мадридского «Реала», ныне выступающий за саудовскую «Аль-Кадисию», защитник Начо Фернандес высказался о победе хавбека «Манчестер Сити» и партнёра по сборной Испании Родри в борьбе за «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона.

«Очень рад за Родри и его победу, но я бы определённо отдал «Золотой мяч» Винисиусу, которого считаю лучшим прямо сейчас», — приводит слова Начо Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью защитника El Partidazo de COPE.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: