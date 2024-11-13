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Салах обошёл Анри по результативным передачам в АПЛ

10 ноября завершился матч 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился результативной передачей. Теперь на счету Салаха 75 ассистов в АПЛ за всю карьеру – египтянин обошёл по этому показателю легендарного экс-нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри (74).

Отметим, что Салах располагается на 13-й строчке в списке лучших ассистентов АПЛ всех времён.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.