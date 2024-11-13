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Бывший капитан «Реала» высказался о трудностях Мбаппе в команде

Бывший капитан «Реала» высказался о трудностях Мбаппе в команде
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Бывший капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес, ныне выступающий в составе саудовской «Аль-Кадисии», прокомментировал адаптацию французского форварда Килиана Мбаппе в стане «сливочных».

«Мбаппе – один из лучших в мире, но ему будет трудно, пока он не адаптируется. У него есть характер и сила, чтобы стать великим игроком в «Реале», — приводит слова Начо COPE.

В составе «Реала» Начо провёл 364 матча, забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач.

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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