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В АПЛ обвиняют Тухеля в массовых отказах лидеров Англии выступать за сборную

В АПЛ обвиняют Тухеля в массовых отказах лидеров Англии выступать за сборную
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Немецкий специалист Томас Тухель подвергся критике со стороны клубов английской Премьер-лиги из-за массовых отказов игроков сборной Англии от участия в ноябрьских матчах Лиги наций. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, несмотря на то, что официально многие лидеры «трёх львов» получили незначительные повреждения в своих клубах, инсайдеры нескольких клубов АПЛ считают задержку начала работы Тухеля на посту главного тренера сборной истинной причиной того, почему лидеры национальной команды не поехали на тренировки с командой. Сообщается, что многие игроки не хотят тратить время на игры под руководством временного тренера Ли Карсли.

Напомним, «Три льва» сыграют со сборными Греции (14 ноября) и Ирландии (17 ноября) в заключительных матчах группового этапа Лиги наций.

Тухель начнёт работу в сборной Англии с 1 января 2025 года. Его трудовое соглашение с английской национальной командой рассчитано до чемпионата мира 2026 года.

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