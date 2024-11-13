«Реал» просмотрит двух игроков сборной Испании в матчах Лиги наций — Relevo

Мадридский «Реал» отправит представителей клуба для оценки выступлений двух футболистов сборной Испании на предстоящих матчах «Фурия Роха» в Лиге наций УЕФА. Об этом сообщает испанское издание Relevo.
По информации источника, в «Реале» активно изучают возможность подписания правого защитника «Тоттенхэма» Педро Порро и центрального защитника «Аль-Насра» Эмерика Лапорта. Отмечается, что по итогам оценки футболистов, клуб сделает вывод о возможности для трансферов этих игроков в срочном порядке в зимнее окно.
Напомним, ранее «сливочные» из-за разрыва крестообразных связок потеряли бразильского центрального защитника Эдера Милитао, а также правого латераля Даниэля Карвахаля. Кроме того, на три недели выбыл сменщик чемпиона Европы Лукас Васкес.
Напомним, в рамках Лиги наций УЕФА подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с Данией и Швейцарией. Игры пройдут 15 и 18 ноября соответственно.
Чемпионский парад сборной Испании в Мадриде: