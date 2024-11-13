Стало известно, что пообещал ван Нистелрой «Манчестер Юнайтед» перед уходом из клуба

Временно исполнявший обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой пообещал когда-нибудь вернуться в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, нидерландский специалист перед уходом пообщался с игроками, выразив им благодарность за игру, а также потребовал, чтобы они отдали все силы под руководством нового главного тренера.

Отметим, что игроки «Манчестер Юнайтед» остались довольны работой ван Нистелроя, оценивая влияние нидерландского специалиста на них как «отличное».

Напомним, новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» был назначен Рубен Аморим, который официально вступил в свою должность 11 ноября.

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