Опубликован снимок ретроформы на матч памяти Фёдора Черенкова «Спартак» — «Динамо»

Официальный телеграм-канал РФС опубликовал фотографию формы московских «Спартака» и «Динамо», в которой будет сыгран ретроматч памяти легендарного полузащитника красно-белых Фёдора Черенкова. Комплекты игровой экипировки представили экс-нападающий бело-голубых Игорь Колыванов и бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Фото: РФС

Московское «Динамо» сыграет в этом матче в своём комплекте формы образца сезонов-1991 и 1992. Игровая футболка красно-белых повторяет ту, в которой Фёдор Черенков провёл свой прощальный матч в 1994 году.

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова 13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК Легенды Спартака Не начался Легенды Динамо Кто победит в основное время? П1 X П2

Ретроматч между легендами «Спартака» и «Динамо» пройдёт 13 ноября на столичной «Лукойл Арене» и начнётся в 20:00 мск.

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