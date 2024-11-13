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Опубликован снимок ретроформы на матч памяти Фёдора Черенкова «Спартак» — «Динамо»

Опубликован снимок ретроформы на матч памяти Фёдора Черенкова «Спартак» — «Динамо»
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Официальный телеграм-канал РФС опубликовал фотографию формы московских «Спартака» и «Динамо», в которой будет сыгран ретроматч памяти легендарного полузащитника красно-белых Фёдора Черенкова. Комплекты игровой экипировки представили экс-нападающий бело-голубых Игорь Колыванов и бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Фото: РФС

Московское «Динамо» сыграет в этом матче в своём комплекте формы образца сезонов-1991 и 1992. Игровая футболка красно-белых повторяет ту, в которой Фёдор Черенков провёл свой прощальный матч в 1994 году.

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Не начался
Легенды Динамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ретроматч между легендами «Спартака» и «Динамо» пройдёт 13 ноября на столичной «Лукойл Арене» и начнётся в 20:00 мск.

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