Суперкомпьютер назвал главного фаворита АПЛ

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Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 11 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Ливерпуль». Вероятность чемпионства «красных» оценивается в 60,3%. Второй претендент — «Манчестер Сити». Тройку фаворитов замкнул лондонский «Арсенал».

Шансы клубов АПЛ на чемпионство по версии суперкомпьютера Opta:

«Ливерпуль» — 60,3%;

«Манчестер Сити» — 34,3%;

«Арсенал» — 5%;

«Челси» — 0,3%.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Ливерпуль» (28 очков). На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (23 очка). «Челси» — третий. «Пенсионеры» набрали 19 очков.

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