Суперкомпьютер назвал главного фаворита АПЛ

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов английской Премьер-лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 11 сыгранных туров чемпионата.
По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Ливерпуль». Вероятность чемпионства «красных» оценивается в 60,3%. Второй претендент — «Манчестер Сити». Тройку фаворитов замкнул лондонский «Арсенал».
Шансы клубов АПЛ на чемпионство по версии суперкомпьютера Opta:
- «Ливерпуль» — 60,3%;
- «Манчестер Сити» — 34,3%;
- «Арсенал» — 5%;
- «Челси» — 0,3%.
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Ливерпуль» (28 очков). На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (23 очка). «Челси» — третий. «Пенсионеры» набрали 19 очков.
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