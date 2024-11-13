Будущее Лионеля Месси после вылета «Интер Майами», четыре очка Макдэвида. Главное к утру

Стали известны планы аргентинского нападающего Лионеля Месси после вылета «Интер Майами» из плей-офф МЛС, канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал четыре очка в матче регулярного сезона НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер одержал вторую победу в группе Итогового турнира ATP. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».