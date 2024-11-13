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13 ноября главные новости спорта, трансферы в футболе и хоккее, результаты НХЛ и КХЛ, результаты тенниса, НБА, MMA

Будущее Лионеля Месси после вылета «Интер Майами», четыре очка Макдэвида. Главное к утру
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Стали известны планы аргентинского нападающего Лионеля Месси после вылета «Интер Майами» из плей-офф МЛС, канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал четыре очка в матче регулярного сезона НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер одержал вторую победу в группе Итогового турнира ATP. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Раскрыты подробности о будущем Месси на фоне раннего вылета «Интер Майами» из плей-офф МЛС.
  2. Четыре очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» победить «Айлендерс», у Сорокина — 38 сейвов.
  3. Янник Синнер одержал вторую победу на Итоговом чемпионате — 2024, обыграв Тейлора Фрица.
  4. Стали известны четыре трансферные цели «Реала» на лето — AS.
  5. «Локомотив» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ, всухую обыграв «Спартак» в Москве.
  6. «Виннипег» улучшил свой исторический рекорд по победам на старте сезона НХЛ.
  7. «Барселона» видит замену Левандовскому в форварде из клуба Бундеслиги — Sport.es.
  8. Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть в гостях «Рейнджерс». У Панарина — передача.
  9. Генменеджер «Питтсбурга» заявил о готовности обменять любого игрока команды, кроме Кросби.
  10. «Флорида» без Сергея Бобровского уступила дома «Нью-Джерси» в матче лидеров Востока.
  11. Губернатор Самарской области осудил траты бюджета, выделяемого на спортивные клубы.
  12. Стали известны подробности отмены турнира Hype FC с участием Пираева и Аббасова.
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