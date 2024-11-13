Названы три игрока, которых «Бавария» готова продать летом 2025 года

Мюнхенская «Бавария» готова рассмотреть продажи трёх футболистов основной команды: Лероя Зане, Кингсли Комана и Сержа Гнабри, если получит выгодные предложения. Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб точно постарается продать хотя бы одного игрока из тройки вингеров, чтобы сократить расходы на зарплаты. Отмечается, что Зане, Гнабри и Коман входят в число самых высокооплачиваемых игроков клуба, получая на троих около € 60 млн в год.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда Венсана Компани набрала 26 очков после 10 матчей.

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