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Владимир Хубулов: у «Акрона» есть свой стиль — стараемся играть независимо от соперника

Владимир Хубулов: у «Акрона» есть свой стиль — стараемся играть независимо от соперника
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Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов высказался о стиле игры тольяттинской команды. «Акрон» после 15 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

— «Акрон» старается играть в атакующий футбол. Не кажется, что при более прагматичном подходе можно добиться лучшего результата?
— Посмотрите на турнирную таблицу.

— «Краснодар» с прагматичным подходом был в шаге от чемпионства.
— У нас пока нет задачи играть на чемпионство. У «Акрона» есть свой стиль, которого мы стараемся придерживаться. Стараемся играть каждую игру независимо от соперника, — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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