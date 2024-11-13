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Медведев: «Ростов» — мой дом, оставляю возможность когда-то вернуться в клуб

Медведев: «Ростов» — мой дом, оставляю возможность когда-то вернуться в клуб
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев заявил, что однажды может вернуться в «Ростов». Российский вратарь выступал за жёлто-синих с 2022 по 2024 год, после чего присоединился к нижегородцам.

«Конечно, я оставляю возможность когда-либо вернуться в «Ростов». Я сто раз говорил: «Ростов» — мой дом. Безумно люблю этот город, клуб и болельщиков. Желаю им всяческих удач. Болельщиков после матча «Пари НН» — «Ростов» я поприветствовал, потому что у меня с болельщиками очень хорошие отношения», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Пари НН» после 15 матчей РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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