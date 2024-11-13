Вратарь «Пари НН» Медведев: я был бы готов к вызову в сборную России

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев заявил, что был бы готов к вызову в сборную России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

— Трошечкин сказал, что вас можно было бы вызвать в сборную России.

— Не могу себя оценивать, на это есть специалисты, тренерский штаб и аналитики. Про себя мне сложно что-то говорить. Но я был бы готов к вызову. Для каждого футболиста это честь, для меня — мечта.

— Но с нынешним тренером сборной это невозможно?

— Не могу ответить на этот вопрос (улыбается). Вы все неглупые, должны всё сами понимать, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.