Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагучев жёстко раскритиковал скандальное интервью Дзюбы

Нагучев жёстко раскритиковал скандальное интервью Дзюбы
Комментарии

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в жёсткой форме раскритиковал скандальное интервью форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Накануне в СМИ вышло огромное интервью 36-летнего футболиста, в котором он подверг критике свои бывшие клубы и бывших тренеров, а также прошёлся по футбольным комментаторам.

«Пока не трогал знаменитое на весь день интервью, но и не глядя уверен, там семилетний ребёнок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. В любом случае ужасно интересно.

Но что бы там ни было, все с детства знают, что лучше всего не говорить долгоиграющей фигни (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»), потому что она может внезапно тебя догнать, хотя ты уже почти в дамках», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Артём Дзюба раскрыл реальную причину ухода из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android