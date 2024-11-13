Нагучев жёстко раскритиковал скандальное интервью Дзюбы

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев в жёсткой форме раскритиковал скандальное интервью форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. Накануне в СМИ вышло огромное интервью 36-летнего футболиста, в котором он подверг критике свои бывшие клубы и бывших тренеров, а также прошёлся по футбольным комментаторам.

«Пока не трогал знаменитое на весь день интервью, но и не глядя уверен, там семилетний ребёнок с синдромом Туретта пытается отыскать всех, кто его обидел. В любом случае ужасно интересно.

Но что бы там ни было, все с детства знают, что лучше всего не говорить долгоиграющей фигни (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»), потому что она может внезапно тебя догнать, хотя ты уже почти в дамках», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.