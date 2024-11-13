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Игонин: Вендел — неформальный лидер «Зенита», его качества позволяют делать результат

Игонин: Вендел — неформальный лидер «Зенита», его качества позволяют делать результат
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Российский экс-футболист Алексей Игонин рассказал, кого считает неформальным лидером «Зенита». Он выделил бразильского хавбека Вендела.

«У Вендела были и есть качества. Не знаю, насколько он готов быть мотором команды и тащить всех за собой. Его можно назвать неформальным лидером, его качества позволяют делать результат. В какой-то момент партнёры по команде это видят, их это заводит. Если бы он за полсезона ещё добавил в работе в раздевалке, тогда бы это был лидер со всеми вытекающими. Но всё зависит от характера и менталитета», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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