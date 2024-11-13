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Олег Романцев: футболисты взахлёб ждут матча легенд «Спартака» и «Динамо»

Олег Романцев: футболисты взахлёб ждут матча легенд «Спартака» и «Динамо»
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался в преддверии матча легенд красно-белых и «Динамо» памяти Фёдора Черенкова.

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Не начался
Легенды Динамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как это ни странно, хоть я уже прожил долгую жизнь, встреча с ребятами для меня каждый раз особенная. Жду её с волнениями. Многих давно не видел. Со многими даже по телефону не общался. Это очень приятно для меня. Думаю, и для футболистов. С теми футболистами, с которыми связывался, все ждут взахлёб этого матча. Сыграть — это да. Но главное — это встреча. Они скучают друг по другу. От этого никуда не денешься», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Фёдора Черенкова состоится сегодня, 13 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Олег Романцев возглавит тренерский штаб красно-белых, а во главе динамовской команды выступят Валерий Газзаев и Юрий Сёмин.

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