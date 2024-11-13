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Абаев: Агкацев достойно заменил Сафонова в «Краснодаре»

Абаев: Агкацев достойно заменил Сафонова в «Краснодаре»
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался об игре голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева. По словам Абаева, Агкацев достойно заменил ушедшего в «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«На последнем отрезке понравился очень Агкацев. Он достойно заменил Сафонова, очень здорово играл. Перспективы в Европе? Почему нет, если будет играть на таком уровне — вполне вероятно. Для начала нужно уверенно за «Краснодар» провести какое-то время, стабильно играть», — приводит слова Абаева «РБ Спорт».

Агкацеву 22 года, с этого сезона он исполняет роль первого номера «Краснодара». «Быки» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».

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