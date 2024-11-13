Олег Романцев: сезон в РПЛ будет один к одному как в прошлом году — «Зенит» будет первым

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Он спрогнозировал, что чемпионом страны вновь станет «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шесть последних сезонов РПЛ.

«Сейчас середина сезона в РПЛ. Но внутреннее чутьё мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Это моё личное мнение. Один к одному будет. Интересный и до конца. Борьба будет до конца, и в итоге «Зенит» будет первым. Я посмотрел игры, у «Зенита» объективно шансов больше», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.