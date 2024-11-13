Александр Шикунов: куда «Спартаку» отправлять весь балласт после ухода Амарала?

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением об увольнении Томаша Амарала, который покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

«Руководители «Спартака» решили, что Амарал не подошёл. Мы со стороны видели эти покупки, хотя Барко — это топ. Но не надо много ума, чтобы взять € 15 млн, поехать и купить такого футболиста. Ведь их видят и знают все. Это не Батраков или Глушенков, которых ты находишь и воспитываешь. Трансфер Виллиана Жозе — это вообще комедия. Мы все это понимаем, руководители клуба — тоже. Они не стали что-то долго объяснять и быстро расстались с Амаралом. Куда теперь отправить все эти хвосты, чтобы на «Спартаке» не висел этот балласт?» — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.