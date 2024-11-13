Спортивный директор «Пари НН»: хотим расширять сотрудничество с Романцевым

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о сотрудничестве нижегородского клуба с бывшим главным тренером московского «Спартака» и сборной России по футболу Олегом Романцевым.

— Олег Иванович фигура для Нижнего Новгорода, он способен привлечь аудиторию на трибуны. Нам бы хотелось его интеграции в клубные процессы — во взаимодействие с тренерами академии, например. Если будут силы и желание, нам бы хотелось сотрудничество расширять.

— Платите ли Олегу Ивановичу заработную плату?

— Да, он у нас в штате. Небольшие деньги, он в штате клуба, — приводит слова Удальцова «РБ Спорт».

Напомним, о сотрудничестве между «Пари НН» и Романцевым клуб объявил в начале декабря прошлого года. Олег Романцев — бывший главный тренер ряда российских и советских клубов. Наибольшую популярность ему принесла работа в московском «Спартаке». Вместе с красно-белыми Романцев выигрывал чемпионат СССР (один раз) и чемпионат России (восемь раз). Также он помог красно-белым добраться до полуфинала Лиги чемпионов и несколько раз выиграть Кубок России. После ухода из «Спартака» Романцев работал в 2003—2005 годах в подмосковном «Сатурне» и московском «Динамо». В 2009—2012 годах он занимал должность тренера-консультанта «Спартака», после чего завершил активную тренерскую деятельность по состоянию здоровья и в связи с психологической усталостью.