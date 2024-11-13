Силкин: Тюкавин должен пересмотреть свой рост и отношение, переболеть звёздной болезнью

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Не знаю, кого выделить в составе «Динамо». Клуб всегда выделялся и отличался командной игрой. Было неважно, кто оборонялся, а кто завершал, ведь были неплохие командные действия. Тюкавин резко ворвался в прошлом сезоне, как Батраков сейчас в «Локомотиве». Для Батракова уже следующий сезон будет решающим, как этот год — для Тюкавина.

Костя должен пересмотреть свой рост и отношение к делу, а где-то надо переболеть звёздной болезнью, ведь его выбирали лучшим везде. Тюкавин стал меньше забивать лишь потому, что к нему начали серьёзнее относиться. Раньше он был «нежданчиком», а сейчас от него чего-то ждут. Теперь игра соперника строится на нейтрализации Тюкавина.

Костя старается, но у него не всё получается. Первый год был просто сумасшедшим — он здорово играл, реализация была близка к стопроцентной. Несмотря на небольшой рост, он очень хорошо цепляется за мячи», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.