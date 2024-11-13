Олег Романцев высказался об игре «Спартака» в первой части сезона

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру красно-белых в первой части сезона-2024/2025. По его мнению, игра команды постепенно налаживается — Деяну Станковичу нужно дать хотя бы три года работы.

«Спартак» потихонечку налаживает игру. Я всегда говорил, что тренер должен иметь как минимум три года. Правда, в «Спартаке» никогда не давали работать даже двух лет. Тренер должен разобраться в первую очередь с тем, что получил в наследство. Во вторую — набирать команду под себя. Третье — выстрелить. Опять же, я придумал эту формулу. Может, она неправильная, — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.