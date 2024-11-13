Бышовец: место «Крыльев Советов» в таблице не соответствует их уровню

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался об игре и результатах самарских «Крыльев Советов» в первом круге РПЛ сезона-2024/2025.

«Большая группа команд, которая ориентирована на цель остаться в РПЛ, меня удивила в плохом плане. Разочаровало, что «Динамо» и ЦСКА с их хорошими возможностями не смогли включиться в борьбу.

Место «Крыльев» в таблице не соответствует их потенциалу и уровню. В меньшей степени это связано с главным тренером. Работа Осинькина на протяжении долгого времени оставляла хорошее впечатление. Но развитие клуба в какой-то степени сыграло отрицательную роль – ушло большинство игроков и пришла молодёжь. Не удалось заменить игроков, которые могли бы усилить. Но это вопрос времени. Думаю, во втором круге команда избавится от этих проблем», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.