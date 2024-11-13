В «Барселоне» назвали главную проблему VAR на фоне скандала в матче с «Реалом Сосьедад»

Спортивный директор «Барселоны» Деку раскритиковал VAR на фоне произошедшего в матче 13-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:1).

Напомним, в самом начале первого тайма этой встречи произошёл спорный момент — в ворота «Реала Сосьедад» гол забил Роберт Левандовски, однако мяч был отменён из-за офсайда. Данный момент вызвал массовые споры, многие считают, что система VAR при воспроизведении эпизода перепутала ноги футболистов и ошибочно выявила положение «вне игры».

«Думаю, VAR ещё не исправила те проблемы, что были прежде, и дело тут не в матче с «Реалом Сосьедад». Кое-что стало работать лучше, но мы по-прежнему зависим от человеческого фактора. Технология пока ещё не может быть выше решения конкретного человека», — приводит слова Деку Football España.