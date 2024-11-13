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Романцев: хорошо отношусь к Станковичу, у него пока есть право на ошибки в «Спартаке»

Романцев: хорошо отношусь к Станковичу, у него пока есть право на ошибки в «Спартаке»
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Легендарный отечественный специалист Олег Романцев поделился мнением о нынешнем главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Деян заслуживает тёплого отношения с моей стороны. Почему нет? Приехал уважительно, по-русски начинает чуть-чуть говорить. Он изучил наши традиции и музей «Спартака». Был на кладбище у Черенкова, на могилах погибших ребят. Очень уважительно отнёсся к истории «Спартака», с уважением относится к современным спартаковцам. Главное, чтобы футболисты не восприняли это за панибратство, что это его слабость. Это не слабость — это человеческая порядочность. Я к Станковичу хорошо отношусь.

Мы должны с уважением отнестись к его действиям, даже к каким-то ошибкам. Ничего страшного, время покажет. Надо дать Станковичу возможность проявить себя. Пока у него ещё есть право на какие-то ошибки. Но с каждым разом их всё меньше и меньше — это работа тренера. Деян прекрасно это понимает и знает не хуже нас, потому что он прошёл большую футбольную школу», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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