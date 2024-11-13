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Игрок «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче»

Игрок «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от матча с «Фенербахче»
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Футболист «Зенита» Родригао поделился ожиданиями от товарищеского матча с турецким «Фенербахче».

«Я помню, что предыдущая игра с «Фенербахче» дала отличный заряд, стала хорошей подготовкой к весенней части сезона. Это качественный соперник. Любая игра с ним всегда будет очень хорошей подготовкой и хорошим стимулом», — передаёт слова Родригао корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Фенербахче» состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», игра начнётся в 20:00 мск. Во время октябрьской паузы на международные товарищеские матчи сине-бело-голубые провели встречу с сербской «Войводиной» (4:1) из Нови-Сада.

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