Родригао: «Зенит» сделает всё возможное, чтобы вернуть первое место как можно скорее

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Родригао заявил, что сине-бело-голубые сделают всё возможное, чтобы как можно скорее подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Думаю, что мы проводим хороший сезон. Хорошо сыграли первый кубковый матч, идём близко к лидеру. Конечно, это не то место, на котором мы хотим быть. Сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее первую строчку вернуть. Наша задача — побеждать в каждой игре, набирать максимум очков. Думаю, моё мнение разделяют все партнеры по команде — все настроены, как и всегда, быть первыми», — передаёт слова Родригао корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.