Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не полетит в Стамбул на матч с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не полетит в Стамбул на матч с «Фенербахче»

«Команда отправится в Стамбул без группы игроков сборной. Также не полетят Вендел, Мантуан и Кассьерра — у них микроповреждения. Рассчитываем, что они восстановятся к возобновлению чемпионата. Возьмём с собой группу молодых игроков — около пяти-семи человек. Кто-то точно сыграет. Посмотрим, насколько они будут готовы принять участие в матче. Глушенков с нами полетит. Он начинает тренироваться в общей группе и, возможно, получит игровое время», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Фенербахче» состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», игра начнётся в 20:00 мск. Во время октябрьской паузы на международные товарищеские матчи сине-бело-голубые провели встречу с сербской «Войводиной» (4:1) из Нови-Сада.