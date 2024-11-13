Сергей Семак — о словах Дзюбы: для всех хорошим не будешь, переживём

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику со стороны Артёма Дзюбы в свой адрес. Форвард «Акрона», ранее выступавший за сине-бело-голубых, упрекнул Семака в плохом отношении к себе и заявил, что не собирается жать ему руку при встрече.

«Типичная ситуация — все футболисты, которые играют, довольны. Те, кто не попадает в состав, конечно, обижаются. Это нормальная картина. Я не смотрел интервью Дзюбы. Конечно, видел какие-то отрывки. Ничего страшного — переживём. Для всех хорошим не будешь», — передаёт слова Сергея Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.