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Кирьяков: ради минут в матче памяти Черенкова сел в машину и еду в Москву из Петербурга

Кирьяков: ради минут в матче памяти Черенкова сел в машину и еду в Москву из Петербурга
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался в преддверии матча легенд «Спартака» и «Динамо».

Матч памяти Фёдора Черенкова . Матч памяти Черенкова
13 ноября 2024, среда. 20:00 МСК
Легенды Спартака
Не начался
Легенды Динамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я еду на матч памяти Фёдора Черенкова на машине из Санкт-Петербурга. Я готовился к этому матчу. Мне интересно сыграть и встретить всех своих старых товарищей и друзей, с кем и против кого играл. Ради таких минут сел в машину и из Питера преодолеваю расстояние до Москвы. Надо отдать дань уважения Фёдору. Приходилось играть против него и с ним в составе сборной СССР. С нетерпением ждём игру.

Хочется, чтобы было как можно больше зрителей, но прежде всего — динамовских болельщиков. Понятно, что против спартаковских болельщиков тягаться бесполезно — их намного больше. Но динамовцы должны прийти и поддержать команду. Думаю, количество зрителей должно быть внушительным», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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