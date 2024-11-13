Сергей Семак высказался о матче «Зенита» с «Фенербахче» Моуринью

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Фенербахче», который возглавляет Жозе Моуринью.

«Сыграть против Жозе Моуринью, конечно, интересно. Безусловно, это один из самых титулованных и известных тренеров сорвеменой истории. Да и команда — одна из сильнейших в Турции. Наши матчи с ними всегда складываются достаточно интересно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Фенербахче» состоится 15 ноября в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», игра начнётся в 20:00 мск. Во время октябрьской паузы на международные товарищеские матчи сине-бело-голубые провели встречу с сербской «Войводиной» из Нови-Сада (4:1).