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Александр Шикунов: Фёдор Черенков — гениальный и божий человек, был очень добрым

Александр Шикунов: Фёдор Черенков — гениальный и божий человек, был очень добрым
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о легендарном футболисте красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Мы часто пересекались с Фёдором Черенковым. В 1998 году я пришёл в «Спартак». Федя — это гениальный и божий человек. Вот бывают такие! А также он был очень добрым», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 13 ноября, состоится ретроматч легенд «Спартака» и «Динамо». Встреча будет посвящена памяти легендарного футболиста Фёдора Черенкова. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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