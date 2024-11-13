Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Кордоба — лучший игрок «Краснодара» в октябре по версии болельщиков

Джон Кордоба — лучший игрок «Краснодара» в октябре по версии болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал обладателем награды лучшему игроку месяца по версии болельщиков чёрно-зелёных.

«На официальном сайте завершилось голосование, вот его итоги:

1. Джон Кордоба – 47,21%.
2. Эдуард Сперцян – 10,87%.
3. Станислав Агкацев – 8,39%.

Поздравляем Джона Кордобу и двух других призёров, желаем им побед в матчах РПЛ и Кубка России!» — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Отметим, что Кордоба также был признан лучшим игроком РПЛ в октябре 2024 года. Колумбиец в каждом из трёх октябрьских матчей признавался лучшим игроком «Краснодара». На его счету три гола и один ассист за три матча в октябре. Джон поднялся на второе место в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ.

Материалы по теме
Четыре бриллианта «Краснодара», кроме Кордобы и Сперцяна
Четыре бриллианта «Краснодара», кроме Кордобы и Сперцяна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android