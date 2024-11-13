Сергей Кирьяков: встречи «Спартака» и «Динамо» в 1950-е годы заложили традиции дерби

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков считает, что матчи между «Спартаком» и «Динамо» заложили традиции московского дерби.

«Не сказал бы, что ЦСКА — «Спартак» — главное дерби страны. Давайте взглянем в историю. Всё-таки в 1950-1960-е года встречи «Спартака» и «Динамо» заложили традиции дерби. А в 1990-х отличались от всех остальных матчей — это были особые игры. Все футболисты на них настраивались принципиально, не нужно было тренерских установок. Все прекрасно понимали, что в таком матче будут лететь искры и всегда было много зрителей. Поэтому поспорил бы, что игры между ЦСКА и «Спартаком» более интересные», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.