Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков: встречи «Спартака» и «Динамо» в 1950-е годы заложили традиции дерби

Сергей Кирьяков: встречи «Спартака» и «Динамо» в 1950-е годы заложили традиции дерби
Комментарии

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков считает, что матчи между «Спартаком» и «Динамо» заложили традиции московского дерби.

«Не сказал бы, что ЦСКА — «Спартак» — главное дерби страны. Давайте взглянем в историю. Всё-таки в 1950-1960-е года встречи «Спартака» и «Динамо» заложили традиции дерби. А в 1990-х отличались от всех остальных матчей — это были особые игры. Все футболисты на них настраивались принципиально, не нужно было тренерских установок. Все прекрасно понимали, что в таком матче будут лететь искры и всегда было много зрителей. Поэтому поспорил бы, что игры между ЦСКА и «Спартаком» более интересные», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кирьяков: ради минут в матче памяти Черенкова сел в машину и еду в Москву из Петербурга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android