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«Американцы на первый взгляд приветливые». Алексей Миранчук — об адаптации в «Атланте»

«Американцы на первый взгляд приветливые». Алексей Миранчук — об адаптации в «Атланте»
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Полузащитник американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о своей адаптации в команде.

— Как вообще адаптация в команде?
— Да нормально, уже сколько, три месяца там. В принципе, в команде и коллективе очень дружелюбные ребята. И так в целом, я так понял, что, ну, американцы, они такие все, вот, на первый взгляд, приветливые, всегда пытаются чем-то помочь, спросить, как дела, что в целом у тебя происходит. Поэтому для адаптации это очень сильно помогает, и потом уже со всеми так хорошо подружился, сплотился, поэтому в этом плане всё отлично.

Переехали в свой, так скажем, таунхаус. Сейчас уже, наверное, все будут задаваться вопросом, всё ли приехало. Всё приехало, всё вовремя, поэтому сейчас уже всё супер, — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

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