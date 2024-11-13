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Алексей Миранчук рассказал, ходил ли на концерты западных рэперов за время в «Аталанте»

Алексей Миранчук рассказал, ходил ли на концерты западных рэперов за время в «Аталанте»
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук рассказал, ходил ли на концерты американских рэперов за время жизни в США.

— Ты уже ходил на концерты своих любимых рэперов там?

— К сожалению, нет. Пока нет, пока никого не поймал, пока был вот такой вот период адаптации больше, там были возможности сходить и на другой спорт посмотреть, баскетбол, НФЛ, бейсбол. Но такие дни были, когда либо у нас и игры в этот день, либо там какие-то были доставки, либо надо было что-то подъехать посмотреть в дом. Поэтому как-то вот сначала хотел адаптироваться, и потом уже времени будет предостаточно, чтобы всё это посмотреть, сходить, — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

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