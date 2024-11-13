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Бышовец поделился впечатлениями от первого круга РПЛ

Бышовец поделился впечатлениями от первого круга РПЛ
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Известный российский специалист Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Можно говорить, что борьба обострилась против предсказуемости в нашем чемпионате. «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» реально претендуют на соперничество в борьбе за первое место. Можно отметить и появление перспективных игроков, которые проявили себя на достаточно хорошем уровне.

Сегодня многие говорят, что Батраков — перспективный игрок. Но надо сделать скидку, что при всех его качествах надо быть готовым совершенствоваться и ставить перед собой максимальные задачи. У «Локомотива» с молодёжью хорошая среда для развития», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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