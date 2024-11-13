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Романцев: были неприятные игры с ЦСКА и Киевом, но до такого, как в дерби, не доходило

Романцев: были неприятные игры с ЦСКА и Киевом, но до такого, как в дерби, не доходило
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Ветеран отечественного футбола Олег Романцев высказался о драках и потасовках в дерби ЦСКА и «Спартака». Команды встречались в рамках 14-го тура РПЛ, красно-белые обыграли армейцев со счётом 2:0. Во втором тайме на поле завязалась драка.

«Очень расстраивает, что в таких матчах, как ЦСКА — «Спартак», становится меньше футбола и больше потасовок. Знаете, всегда были неприятные игры с Киевом, с ЦСКА и «Динамо». Но до такого не доходило. Так, чтобы исподтишка, — никогда такого не было. Шли в открытую: лоб в лоб, что ли… Но после игры в обнимку уходили с поля. Трудно сказать, почему так происходит», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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